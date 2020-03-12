В Польше появилось "молоко" от коронавируса

Мошенники не устают наживаться на доверчивых гражданах не только в Украине

В то время как в Украине уже раскрыли мошенников, которые пытались нажиться на "вакцине" от коронавируса, в Польше оживились аферисты, которые продают молоко и талисманы от инфекции.

Об этом заявил пресс-секретарь главного коменданта полиции Польши Мариуш Цярка.

"Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы", – сказал он в эфире Польского телевидения.

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Цярка обратился к гражданам с просьбой не пускать в квартиру людей, которые предлагают чудодейственные способы борьбы с инфекцией, а также сообщать об этом в полицию.

Кроме того, в Польше, где из-за COVID-19 отменили все массовые мероприятия, аферисты могут являться к гражданам, которые отбывают домашний карантин, представляясь сотрудниками полиции.

"Полицейские, которые могут появиться на пороге дома, обязательно будут в форменной одежде. Невозможно, чтобы полицейский был в данном случае одет в гражданское", – сказал Мариуш Цярка.

Стоит отметить, что по последним данным, в Польше официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что масштабы распространения опасного вируса в мире дают основания говорить уже не об эпидемии, а о пандемии.

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