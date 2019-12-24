В Польше поймали пьяного украинца: водил автобус без прав

60-летний мужчина уже не раз попадался на управлении транспортом в нетрезвом состоянии

Фото: bedzin.slaska.policja.gov.pl

В Польше произошел очередной инцидент с участием нетрезвого украинца, и только чудом удалось избежать трагедии. В городе Бендзин (Силезское воеводство) 60-летний заробитчанин, будучи изрядно подшофе, сел за руль автобуса и перевозил пассажиров.

Как сообщает местная полиция, о том, что водитель городского автобуса может быть нетрезв, сообщил один из пассажиров. Проверка на алкотестере показала наличие в крови мужчины 1 промилле.

Оказалось, что украинец уже не раз попадался на управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Раньше у него отобрали водительское удостоверение и выдали судебный запрет на то, чтобы садиться за руль.

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Мужчине теперь грозит до трех лет тюрьмы. Отреагировала и транспортная компания, которая выступает организатором городских пассажироперевозок в Бендзине. Там пообещали свою проверку, после чего могут разорвать соглашение с субподрядчиком, у которого был трудоустроен водителем 60-летний украинец.

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Напомним, в Польше за пьяную драку с поножовщиной задержали троих украинцев .

Также сообщалось, что в Польше задержали пьяного украинца за рулем . 21-летний парень раскатывал на Mercedes по пирсу в Гданьске.

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