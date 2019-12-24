Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

В Польше поймали пьяного украинца: водил автобус без прав

24 декабря, 22:51

60-летний мужчина уже не раз попадался на управлении транспортом в нетрезвом состоянии

Фото: bedzin.slaska.policja.gov.pl

Фото: bedzin.slaska.policja.gov.pl

В Польше произошел очередной инцидент с участием нетрезвого украинца, и только чудом удалось избежать трагедии. В городе Бендзин (Силезское воеводство) 60-летний заробитчанин, будучи изрядно подшофе, сел за руль автобуса и перевозил пассажиров.

Как сообщает местная полиция, о том, что водитель городского автобуса может быть нетрезв, сообщил один из пассажиров. Проверка на алкотестере показала наличие в крови мужчины 1 промилле.

Оказалось, что украинец уже не раз попадался на управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Раньше у него отобрали водительское удостоверение и выдали судебный запрет на то, чтобы садиться за руль.

Реклама

Мужчине теперь грозит до трех лет тюрьмы. Отреагировала и транспортная компания, которая выступает организатором городских пассажироперевозок в Бендзине. Там пообещали свою проверку, после чего могут разорвать соглашение с субподрядчиком, у которого был трудоустроен водителем 60-летний украинец.

В тренде
Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Напомним, в Польше за пьяную драку с поножовщиной задержали троих украинцев .

Также сообщалось, что в Польше задержали пьяного украинца за рулем . 21-летний парень раскатывал на Mercedes по пирсу в Гданьске.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус Польша заробитчане пьянство пьяный водитель украинцы в Польше

Источник: Yavp.pl

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад
Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назадFun
Скандал с Гретой Тунберг на полу поезда: активистка ехала первым классом
Скандал с Гретой Тунберг на полу поезда: активистка ехала первым классомЕвросоюз
Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото
Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фотоFun
Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото
Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фотоFun
Переговоры по газу и
Переговоры по газу и "Северный поток – 2": в Германии сделали заявлениеЭкономика
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...