В Польше при столкновении автобусов пострадали 27 человек

В Нижнесилезском воеводстве Польши столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек, сообщает RMF24 во вторник, 6 августа.
Авария произошла возле города Олава. Предварительно известно, что оба автобуса ехали друг за другом и в какой-то момент один из них врезался в заднюю часть другого. При этом дорога была мокрой после дождя.
Большинство пассажиров после ДТП покинули автобусы собственными силами. Преимущественно люди получили поверхностные травмы. В тяжелом состоянии находится водитель одного из автобусов, который застрял в кабине. Его доставали спасатели.
Пострадавших госпитализировали в больницы городов Олава, Бжег, Ополе и Стшелин.
Ранее в северном индийском штате Уттаракханд произошло жуткое ДТП – автобус со школьниками упал в ущелье. Погибли по меньшей мере девять школьников.
Кроме того, по предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двухэтажных рейсовых автобусов во вторник утром в Гонконге. Инцидент произошел в материковой части города, у выезда из горного туннеля "Тай Лам".
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