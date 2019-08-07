Фото: RMF24

В Польше при столкновении автобусов пострадали 27 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B 2019-08-07T04:28:28+03:00 Евросоюз Авария произошла возле города Олава

В Нижнесилезском воеводстве Польши столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек, сообщает RMF24 во вторник, 6 августа.

Авария произошла возле города Олава. Предварительно известно, что оба автобуса ехали друг за другом и в какой-то момент один из них врезался в заднюю часть другого. При этом дорога была мокрой после дождя.

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Большинство пассажиров после ДТП покинули автобусы собственными силами. Преимущественно люди получили поверхностные травмы. В тяжелом состоянии находится водитель одного из автобусов, который застрял в кабине. Его доставали спасатели.

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Пострадавших госпитализировали в больницы городов Олава, Бжег, Ополе и Стшелин.

Ранее в северном индийском штате Уттаракханд произошло жуткое ДТП – автобус со школьниками упал в ущелье. Погибли по меньшей мере девять школьников.

Кроме того, по предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двухэтажных рейсовых автобусов во вторник утром в Гонконге. Инцидент произошел в материковой части города, у выезда из горного туннеля "Тай Лам".

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