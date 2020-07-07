В Польше при загадочных обстоятельствах чуть не сгорели украинцы: фото

В Польше, где ранее в этом году сгорел хоспис, произошел пожар в хостеле, в котором проживали 12 человек, в том числе и украинские заробитчане.
Как сообщает Gazeta Frakowska, инцидент произошел 5 июля в городе Погожице в Малопольском воеводстве.
Причины возгорания остаются неизвестны, но издание пишет о двух версиях произошедшего – коротком замыкании в проводке и поджоге. В пожарной службе будут готовы назвать окончательную причину после окончания расследования – проверяется, соблюдались ли в здании стандарты противопожарной защиты.
По счастливой случайности все, кто находился в двухэтажном здании, включая граждан Украины, успели вовремя покинуть помещение, иначе беды было бы не миновать – хостел сгорел почти дотла.
В результате никому даже не понадобилась госпитализация, а работодатель украинцев предоставил им другое жилье.
Расследование обстоятельств продолжается, были задержаны двое поляков-жителей хостела, однако какие обвинения им предъявляются, не сообщается.
Напомним, прошлым летом в квартиру украинцев в Варшаве бросили "коктейль Молотова", а стены их подъезда исписали оскорблениями в адрес украинских граждан.
Кроме того, в рамках цикла "Польская рулетка" новости "Сегодня" узнали об условиях проживания в польских хостелах, часть из которых годами снимают украинские заробитчане.
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