В Польше при загадочных обстоятельствах чуть не сгорели украинцы: фото

В Малопольском воеводстве сгорел хостел с заробитчанами, причины устанавливаются

В Польше, где ранее в этом году сгорел хоспис, произошел пожар в хостеле, в котором проживали 12 человек, в том числе и украинские заробитчане.

Реклама

Как сообщает Gazeta Frakowska, инцидент произошел 5 июля в городе Погожице в Малопольском воеводстве.

Причины возгорания остаются неизвестны, но издание пишет о двух версиях произошедшего – коротком замыкании в проводке и поджоге. В пожарной службе будут готовы назвать окончательную причину после окончания расследования – проверяется, соблюдались ли в здании стандарты противопожарной защиты.

По счастливой случайности все, кто находился в двухэтажном здании, включая граждан Украины, успели вовремя покинуть помещение, иначе беды было бы не миновать – хостел сгорел почти дотла.

В результате никому даже не понадобилась госпитализация, а работодатель украинцев предоставил им другое жилье.

В тренде Индия вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом, обогнав Россию

Реклама

Расследование обстоятельств продолжается, были задержаны двое поляков-жителей хостела, однако какие обвинения им предъявляются, не сообщается.

Напомним, прошлым летом в квартиру украинцев в Варшаве бросили "коктейль Молотова", а стены их подъезда исписали оскорблениями в адрес украинских граждан.

Кроме того, в рамках цикла "Польская рулетка" новости "Сегодня" узнали об условиях проживания в польских хостелах, часть из которых годами снимают украинские заробитчане.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама