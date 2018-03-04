В Польше прогремел взрыв в многоквартирном доме: минимум три человека погибли

Сегодня, 15:20

Произошел сильный взрыв газа

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На западе Польши, в городе Познань, в многоквартирном жилом доме произошел сильный взрыв газа. Погибли по меньшей мере трое людей. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел и администрации.

Отмечено, что взрыв произошел в 8 утра. Часть четырехэтажного дома обвалилась.

На данный момент на месте строительной катастрофы постоянно работают пожарные. Специалисты поисково-спасательной группы проверяют, нет ли под руинами дома больше людей.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв.

Напомним, беженец из Афганистана напал на полицейских в Бельгии.

Также мы писали, что в результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу.  По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.
Польша, взрыв, погибшие, жилой дом

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