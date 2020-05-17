В Польше протест закончился столкновениями с копами и применением слезоточивого газа: фото и видео

На митинг собрались около ста человек

В столице Польши во время карантина из-за коронавируса прошли масштабные митинги. Однако акция протеста закончилась стычками с полицией и применением слезоточивого газа. Об этом сообщает полиция Варшавы на странице в Twitter.

Люди собрались на акцию протеста, требуя от правительства разрешить предприятиям вновь открыться после карантина.

В то же время в полиции отметили, что протест был незаконным, поскольку в стране до сих пор запрещены массовые собрания. На акцию пришли около 100 человек, они держали надписи "Хлеб и работа" и "Все вновь будет в порядке".

Реклама

"К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии против полицейских. В связи с активным нападением на офицеров были применены меры прямого принуждения в виде физической силы и газа", – написала пресс-служба полиции.

Напомним, ранее в центре Берлина состоялась демонстрация, на которую собрались более тысячи противников локдауна. Поскольку в немецкой столице запрещены массовые мероприятия, полиция установила кордон, оцепив площадь, и неоднократно призывала людей разойтись.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама