В Польше пятерых мужчин обвиняют в избиении украинских школьников

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В Польше пятерых мужчин обвиняют в нападении на девятерых украинцев. Как сообщает dziennik.pl, пострадавшие – ученики школы-гимназии в Прушкове неподалеку Ополя.

По информации источника, инцидент с нападением произошел еще в декабре 2018 года. Тогда в парке произошла драка между украинским учеником Сергеем С. и местным жителем Давидом К. В тот же день произошла массовая драка с участием поляков и украинцев. Каждая из сторон имеет свою версию случившегося.

Местный житель утверждает, что набросился на Сергея из-за того, что тот якобы заставил его 14-летнюю сестру к половым отношениям.

Украинские гимназисты утверждают, что их Сергей договорился о встрече в парке с местной девушкой, однако вместо нее на место пришел ее брат с еще одним местным жителем. Оба начали бить парня и убежали лишь после того, как на защиту пострадавшего стали его коллеги.

Также обвиняемые рассказали, что вечером того же дня группа поляков отдыхали в одном из местных заведений. Дальнейший конфликт спровоцировали украинские подростки, которые начали обзывать отдыхающих на украинском языке, когда те вышли на перекур. Один из местных ударил украинца, после чего началась массовая драка.

Пострадавшие украинские гимназисты утверждают, что было не драка, а избиение. Перед этим рядом с ними остановился автомобиль, из которого вышли несколько мужчин и начали их оскорблять. Впоследствии эти мужчины зашли в помещение развлекательного заведения, а через некоторое время вышли оттуда еще с десятком человек и все вместе атаковали украинцев. Одному из избитых сломали нос.

Обжалованы пятеро жителей Прушков, которым грозит до трех лет тюрьмы. Прокуратура считает, что нападение было совершено на национальной почве.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый украинофобский случай в Польше. В ноябре один из вузов отчислил студентку-полячку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки. Позже в отношении девушки возбудили и уголовное дело.

А в августе один из ресторанов Гдыни разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".

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