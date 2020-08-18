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В Польше рассказали, как могут аукнуться Европе новые санкции против Беларуси

18 августа, 10:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Брюссель должен предоставить белорусам конкретные предложения по сотрудничеству

Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Беларуси через перспективу сотрудничества, принятие новых санкций только сильнее привяжет эту страну к России. Такую точку зрения высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.

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"Ограничение санкциями без предоставления перспективы (сотрудничества) еще глубже втянет Беларусь в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить", - сказал дипломат.

По его словам, Брюссель должен представит белорусам и президенту этой страны Александру Лукашенко конкретные предложения по сотрудничеству.

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"Это единственный способ убедить белорусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол (переговоров) и начал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он видели, что для Беларуси существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией", – сказал замглавы МИД Польши.

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Ранее на совещании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций. В Германии уже рассказали, какие санкции приготовили для Беларуси.

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий прещидент Александр Лукашенко. Все оппозиционные кандидаты отказались признать такие результаты.

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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