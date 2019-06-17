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В Польше рассказали подробности о базировании американских военных

17 июня, 12:03

Армия США отправит в Польшу серьезный военный контингент для усиления восточного фланга НАТО

Фото: facebook.com/USarmy
Фото: facebook.com/USarmy.

В рамках военного соглашения между Варшавой и Вашингтоном, американские военные разместятся в Польше в шести точках. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что теперь потенциальный агрессор будет иметь дело с американской армией.

По его словам, точное место размещения войск США будет определено обоюдным соглашением между поляками и американцами.

"В рамках соглашения мы пришли к договоренности о том, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения. Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Достигнутые в Вашингтоне договоренности — это несомненный успех, так как теперь возможный захватчик будет понимать, что нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт", – сказал Блащак.

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В то же время польский министр напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО.

Напомним, Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5 – 2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы. А недавно США и Польша договорились о расширении военного сотрудничества. В американской администрации отмечают, что новые договоренности Вашингтона и Варшавы соответствуют Основополагающему акту Россия — НАТО.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что в Польшу Америка может направить два тысячи военных, которые будут переброшены из Германии или из других мест.

"Не будет отправлено никаких дополнительных войск в Европу, мы перебросим их из другого места. Как вы знаете, у нас 52 тыс. военнослужащих в Германии", – сказал президент США.

Также стало известно, что в Польше появится эскадрилья беспилотников США. Польский президенит Анджей Дуда заявил о готовности разместить в своей стране разведдроны MQ-9 и создать инфраструктуру для американской бронетанковой бригады.

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Тег Польша, США, военные, Блащак

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ТАСС

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