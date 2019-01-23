В Польше рассказали, сколько украинцев стали беженцами в 2018 году

В целом за минувший год в польский МИД поступило более 4 тыс. обращений о предоставлении международной защиты

Фото: Pixabay

В Польше рассказали, сколько украинцев стали беженцами в 2018 году //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/5b5/5c48645b5d3d9.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/5b5/5c48645b5d3d9.jpg 2019-01-23T14:56:57+02:00 Евросоюз В целом за минувший год в польский МИД поступило более 4 тыс. обращений о предоставлении международной защиты

В минувшем году украинцы заняли второе место по количеству поданных ходатайств о предоставлении статуса беженца в Польше, уступив лишь россиянам, сообщил 23 января пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Польши Якуб Дудзяк.

По его словам, в целом за 2018 год в польский МИД поступило более 4 тыс. обращений о предоставлении международной защиты. Из них 2,7 тыс. были направлены гражданами России, 466 – украинцами, 144 – гражданами Таджикистана.

Всего польские власти одобрили 406 обращений, из которых больше всего было положительных ответов получили граждане Украины – 95. Второе и третье места в этом списке занимают россияне (79) и иракцы (27).

Отмечается, что 212 иностранцев получили так называемую национальную защиту в виде разрешения на толерантное пребывание или по гуманитарным причинам.

Отказы поступили примерно 2,1 тыс. иностранцам и еще порядка 1,9 тыс. производств были остановлены, говорит Дудзяк.

Напомним, что в 2018 году Польша выдала украинцам 876 064 визы, из которых национальных – 97,2%, шенгенских – 2,8%. Больше всего виз выдало консульство Польши во Львове – почти 278 тысяч (31,7%). Кроме того, в Луцке выдали около 179 тысяч виз (более 20%), в Харькове – более 145 тысяч (16,6%), в Виннице – почти 130 тысяч (14,8%).

Кроме того, в марте посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что в Польше трудоустроены и временно проживают около миллиона граждан Украины.

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Источник: Польское радио Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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