В Польше разбился военный вертолет

Сегодня, 02:16

После столкновения с землей машина загорелась

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в местности Латково в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По имеющимся данным, крушение произошло во время приземления или взлета. Вертолет разбился на газоне на территории военного аэродрома Иновроцлав-Латково. После столкновения с землей машина загорелась. На месте происшествия работают более 30 пожарных.

На борту вертолета находились два пилота. Они смогли самостоятельно покинуть машину после крушения и серьезно не пострадали.

Причины инцидента выясняются.

Напомним, в России рухнул вертолет с нефтяниками: выживших нет.

А в мае в Сирии разбился российский боевой вертолет КА-52. Экипаж погиб.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли",– сказали в Минобороны РФ.

Также мы писали, что невеста, летевшая на свою свадьбу, сумела выбраться из-под обломков вертолета, который потерял управление и разбился при посадке. Девушка продолжила участие в церемонии и праздновании.
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