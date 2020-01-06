В Польше сгорел хоспис: есть погибшие, десятки ранены

Кроме пациентов, в результате возгорания пострадали полицейские и два члена персонала

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше произошел мощный пожар, в результате которого не менее четырех человек погибли.

Возгорание случилось в ночь на 6 января в хосписе, расположенном в городе Хойнице Поморского воеводства на севере страны. На момент трагедии в здании находилось 26 человек.

"Четыре человека погибли, 22 попали в больницы", – сообщил пресс-секретарь пожарной охраны в Гданьске Мариан Хинца.

Кроме пациентов, в результате произошедшего также пострадали двое полицейских и два человека из персонала хосписа.

Полиция начала расследование, но вероятной причиной случившегося называют неосторожное курение.

На данный момент место возгорание было полностью потушено.

В связи со случившимся мэр Хойница Арсениус Финстер объявил траур до 9 января.

Напомним, в прошлом году в промышленной зоне на окраине Варшавы загорелся склад – огонь вспыхнул в помещении, где хранились продукты, после чего перекинулся и на расположенные рядом офисы. Мощное возгорание приехали тушить 40 пожарных машин.

Кроме того, в январе 2019 года в городе Кошалин на северо-западе Польши загорелась квест-комната, в результате чего погибли пять 15-летних девушек – они посетили заведение по поводу дня рождения одной из подруг. Это спровоцировало массовые проверки в остальных квеструмах страны.

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