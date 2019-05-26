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В Польше сгорел пассажирский автобус: в салоне было 70 человек

26 мая, 17:15

Огонь был настолько сильный, что выжег дорожное покрытие под транспортом

В Польше полностью сгорел автобус Киев – Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Об этом сообщает TVN24.

В сообщении говорится, что пожар произошел сегодня около часа ночи между Краковом и Катовицами. Возгорание началось в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать. Причина возгорания пока не известна.

В результате пожара автобус сгорел полностью. По информации источника, огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее пожар в двухэтажном автобусе произошел в деловом центре Гонконга. Водитель рейсового автобуса заметил дым в хвостовой части, где расположен двигатель. Остановив транспортное средство, он вывел наружу семь находившихся в салоне пассажиров. Воспламенившийся автобус в итоге сгорел дотла.

Кроме этого, недавно в Киеве на Теремках во дворе многоэтажки сгорели пять автомобилей. В результате инцидента Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, в Mitsubishi Outlander выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля, в BMW X5 и Nissan Micra повреждено лакокрасочное покрытие.

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Тег автобус, пожар, эвакуация, возгорание

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