В Польше перевернулся поезд: железнодорожные пути засыпаны углем

Вчера, 21:44

Перевернувшийся товарняк заблокировал движение на участке Познань – Щецин


Фото kontakt24.tvn24.pl

Фото kontakt24.tvn24.pl

Фото kontakt24.tvn24.pl

Фото kontakt24.tvn24.pl

На западе Польши, где ранее перевернулся грузовик с шоколадом и заблокировал трассу, в четверг сошел с рельсов поезд с углем. В результате заблокировано движение на участке Познань – Щецин.

Об этом информирует tvn24.pl.

Как сообщается, поезд сошел с рельсов в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства на западе РП.

В результате аварии полностью или частично перевернулись 30 вагонов поезда. Железнодорожные пути засыпаны углем.

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На место происшествия едет специальная комиссия. Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии поезда.

Ранее в Польше после столкновения с экскаватором сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал по маршруту Щецин – Катовице. Авария произошла в поселке Старый Киселин на западе страны. Как стало известно, в поезде находились 140 пассажиров, никто из них не пострадал.

А поезд "Интерсити+" сообщением "Киев – Перемышль" столкнулся с трактором в Польше. Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором, проводил ремонтные работы вблизи железнодорожной колеи и попал в габарит подвижного состава. Никто из пассажиров не пострадал.
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