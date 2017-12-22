В Польше сошел с рельс пассажирский поезд

Причиной аварии стало столкновение поезда с экскаватором на переезде

В Польше после столкновения с экскаватором сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал по маршруту Щецин – Катовице.

Авария произошла в поселке Старый Киселин на западе страны, передает tvp.info.

Как стало известно, в поезде находились 140 пассажиров, никто из них не пострадал.

Также сообщается, что после того, как локомотив поставили на рельсы, он неожиданно тронулся, проехав без машиниста и соответствующего освещения 14 километров.

Чтобы остановить локомотив железнодорожники хотели отключить подачу электроэнергии, или пустить локомотив под откос. После отключения подачи электроэнергии локомотив остановился.

На маршруте неконтролируемого движения локомотива полиция взяла под охрану железнодорожные вокзалы и переезды.

Напомним, ранее в США произошло крушение поезда – в 60 километрах к югу от Сиэтла пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов. В результате один из его вагонов упал из железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе. В результате аварии образовались пробки.

Ранее во Франции на переезде между городами Мияс и Сен-Фелю-д'Амон на юге страны произошла страшная авария: поезд протаранил школьный автобус, погибли четыре ребенка, как минимум 20 получили ранения.