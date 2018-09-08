В Польше сожгли авто активиста украинской общины

Сегодня, 22:14

Авто было припарковано на стоянке возле школы с украинским языком обучения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Польше, где львиная доля украинских заробитчан зарабатывает 19 тысяч гривен в месяц, в городе Легница Нижнесилезского воеводства в ночь на субботу, 8 сентября, сожгли авто участника украинской лемковской общины Адама Вевюрки. Об этом сообщил "ПРОстір", со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль был припаркован на стоянке возле школы с украинским языком обучения №4.

"Я оставил свое авто в Легнице возле украинской школы, где преподаю, в пятницу в 15:00. А сам поехал другой машиной на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малополское воеводство). Находясь здесь, узнал о поджоге своей машины", – заявил Вевюрка.

Как добавляет Адам Вевюрка, полиция пока с ним не связалась, однако на месте происшествия уже была во время тушения пожара. Сейчас полиция в процессе исследования камер возле места поджога.

Адам Вевюрка, кроме деятельности в Объединении лемков, является политиком местного самоуправления. Он избирается в уездный совет в Легнице из списков "Гражданской коалиции", то есть связанного списка оппозиционных партий (Гражданская платформа, Современная и Инициатива польская).

Напомним, украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.

Ранее мы писали о том, в Польше в больничной палате нашли мертвым украинца.
Польша, украинцы

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