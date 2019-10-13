Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

В Польше стартовали выборы в парламент

13 октября, 10:49

Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов

/ Фото: Польское радио

В Польше сегодня, 13 октября, проходят выборы в парламент. Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Выборы продлятся до 21:00 воскресенья, сообщает Польское радио.

Депутатов в нижнюю палату парламента (Сейм) избирают среди 5112 кандидатов, в среднем 11 человек на одно место. В верхнюю палату парламента (Сенат) – 278 кандидатов: почти три человека на место.

Также на выборах в Сейм зарегистрировано 10 избирательных комитетов, из которых – пять во всех избирательных округах. На выборах в Сенат зарегистрировано 53 избирательных комитета по всей стране.

Реклама

По последним соцопросам, наибольшая поддержка среди населения Польши – у правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), за которую готовы проголосовать 42-47% поляков.

Поляки, проживающие в США, уже в субботу могли отдать свой голос на парламентских выборах: 13 октября в 7:00 по местному времени – в 13:00 по польскому – открылись избирательные участки Флориды, Вашингтона, Нью-Йорке, Коннектикута и Массачусетса. Голосование на территории США завершилось в 6:00 воскресенья, когда закрылись избирательные участки в западных штатах.

Напомним, ранее в Израиле прошли первые в истории страны повторные парламентские выборы. По их итогам определится состав Кнессета 22-го созыва, будет сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Кроме того, мы писали, что во время президентских выборов в Афганистане на избирательных участках произошло девять взрывов, а Независимая избирательная комиссия потеряла связь с 870 участками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Польша парламент сейм сенат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервамиFun
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травму
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травмуЕвросоюз
Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото
Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фотоFun

Новости партнеров

Loading...