В Польше стартовали выборы в парламент

/ Фото: Польское радио

В Польше сегодня, 13 октября, проходят выборы в парламент. Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Выборы продлятся до 21:00 воскресенья, сообщает Польское радио.

Депутатов в нижнюю палату парламента (Сейм) избирают среди 5112 кандидатов, в среднем 11 человек на одно место. В верхнюю палату парламента (Сенат) – 278 кандидатов: почти три человека на место.

Также на выборах в Сейм зарегистрировано 10 избирательных комитетов, из которых – пять во всех избирательных округах. На выборах в Сенат зарегистрировано 53 избирательных комитета по всей стране.

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По последним соцопросам, наибольшая поддержка среди населения Польши – у правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), за которую готовы проголосовать 42-47% поляков.

Поляки, проживающие в США, уже в субботу могли отдать свой голос на парламентских выборах: 13 октября в 7:00 по местному времени – в 13:00 по польскому – открылись избирательные участки Флориды, Вашингтона, Нью-Йорке, Коннектикута и Массачусетса. Голосование на территории США завершилось в 6:00 воскресенья, когда закрылись избирательные участки в западных штатах.

Напомним, ранее в Израиле прошли первые в истории страны повторные парламентские выборы. По их итогам определится состав Кнессета 22-го созыва, будет сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Кроме того, мы писали, что во время президентских выборов в Афганистане на избирательных участках произошло девять взрывов, а Независимая избирательная комиссия потеряла связь с 870 участками.

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