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В Польше суд вынес приговор националистам, избившим украинцев

Сегодня, 22:03

Половина из обвиняемых, среди которых мужчины 20-45 лет, ранее уже была приговорена

Фото: Agencja Gazeta
Фото: Agencja Gazeta.

В Перемышле в среду, 17 апреля, районный суд завершил второй процесс над лицам, которые в июне 2016 года препятствовали проведению церковного шествия украинцев.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

20 молодых людей были осуждены за срыв религиозной церемонии, нарушение личной неприкосновенности и нападение на участников украинского шествия. 

Половина из обвиняемых, среди которых мужчины 20-45 лет, ранее уже была наказана, однако обжаловала приговор. Двое из них заявили в суде, что члены УПА убили членов их семей. А некоторые из обвиняемых утверждали, что они вообще случайно оказались на месте проведения шествия. Только один из обвиняемых выразил раскаяние и извинился за свое поведение.

Судья Эдита Колач, объявляющая в среду приговор, признала всех обвиняемых виновными в совершенных им преступлениях. Она приговорила их к ограничению свободы, которое заключается в привлечении к неоплачиваемому общественно-полезному труду. В зависимости от количества обвинений и предыдущих судимостей, они были приговорены от 6 месяцев до 1 года и 2 месяцев социальных работы по 30-40 часов в месяц.

Кроме того, в качестве штрафа четверо обвиняемых, которые напали на участников шествия, должны заплатить по 500 злотых и заплатить более 4,6 тысяч злотых гонорара адвокату. 

Обосновывая приговор, судья Эдита Копач заявила, что религиозное шествие, молитва за умерших – не место для выражения политических взглядов и урегулирования исторических споров. 

Ранее сообщалось, что в городе Познань на западе Польши три человека с мачете напали на украинцев. Граждане Украины были вынуждены укрыться на территории пожарной части.

Также мы писали, что в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них.

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Тег Польша, суд, украинцы, нападение, избиение, националисты, шествие

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