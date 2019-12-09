В Польше убили двух заробитчан: украинцу грозит пожизненное

Фото: пресс-служба полиции Польши

Спустя месяц после убийства в Польше двух жителей Тернопольской области Украины, в этой стране задержали украинца по подозрению в причастности к убийству двух своих сограждан.

Тела погибших с ножевыми ранениями обнаружили около 13:00 8 декабря в одном из домов на территории питомника деревьев возле города Пулавы в Люблинском воеводстве на востоке страны.

Как сообщили в пресс-службе пулавской полиции, в результате расследования были установлены личности погибших, но информация об этом, как и прочие обстоятельства расследования не распространяется. Известно лишь, что они работали на той же ферме, где их обнаружили.

Также был задержан 36-летний гражданин Украины – он знал жертв и работал с ними на ферме.

9 декабря продолжится судебный процесс с участием задержанного – его доставят в прокуратуру. В том случае, если его вина будет доказана, ему будет грозить пожизненное заключение.

Также в этот день должны провести вскрытие жертв.

Напомним, недавно сообщалось. что правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой скончался 36-летний заробитчанин Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что по данным Нацбанка Польши на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама