В Польше украинцу "светит" 25 лет за решеткой: что случилось

В Польше 31-летнему украинцу предъявили обвинение в попытке убийства.
Об этом сообщает "Польское радио"
Гражданин Украины в городе Олькуш, что Малопольском воеводстве на юге страны, ранил ножом своего коллегу. По решению суда украинца взяли под временный арест.
По информации представителя Малопольской полиции Себастьяна Гленя, преступление было совершено в ночь на воскресенье перед одним из мотелей. Между мужчинами произошла ссора, во время которой один из ее участников получил удар ножом. С колотой раной грудной клетки и спины он был госпитализирован.
Нападавшего задержала местная полиция. 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, за что, в соответствии с польским уголовным кодексом, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 25 лет, или даже пожизненное заключение.
Напомним, что ранее украинец в окровавленной одежде с ножом перепугал людей на пляже в Варшаве. О неадекватном поведении мужчины очевидцы сообщили муниципальному патрулю. У 35-летнего нарушителя отобрали нож и задержали.
Ранее в Польше был арестован гражданин Украины, которого заподозрили в подготовке теракта.
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