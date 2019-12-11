В Польше украинцу выписали огромный штраф: названа причина

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На польской границе украинцу пришлось заплатить штраф в размере более 158 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Надбужанского отдела пограничной службы.

Мужчина попался в пункте пропуска "Дорогуск". Как выяснилось, ранее он уже был наказан в Польше штрафом, однако не оплатил его и уехал из страны. Чтобы без проблем вернуться в Польшу, украинец пошел на хитрость. Он изменил свое имя и получил новый паспорт, но обмануть пограничников не удалось. Они задержали украинца, а отпустили только после уплаты 26 тысяч злотых.

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Напомним, в сентябре в Польше задержали двух украинцев и украинку за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Когда они объяснили, что пошутили, их освободили.

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

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