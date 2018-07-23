В Польше украинцы ограбили пункт обмена валют

Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы

Работники Надбужанского отдела пограничной службы задержали двух граждан Украины, которые, используя тяжелые молотки, совершили нападение на один из пунктов обмена иностранной валюты в городе Жары Любуского воеводства. Ближайшие три месяца арестованные украинцы проведут под стражей. Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы. Об этом пишет Польское радио.

Дерзкое нападение произошло в ночь с 16 на 17 июля. Двое нападавших в масках атаковали круглосуточный пункт обмена иностранной валюты в Жарах. Внутри помещения они сразу бросились с тяжелыми молотками разбивать окошко, которое отгораживает кассира от клиентов. В течение нескольких десятков секунд им удалось пробить отверстие, через которое нападающие украли часть денег. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Полиции об атаке сообщил работник охраны, который отреагировал на активированную работницей пункта обмена тревогу.

В ночь на 17 июля сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Дорогуске задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно перейти границу из Польши в Украину железнодорожным мостом. После проверки задержанных польские пограничники выяснили, что задержанных разыскивает Любуской полиция за нападение в Жарах.

Правоохранители выясняют, задержанные могут быть причастны к подобным нападениям на территории всей страны.

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