В Польше уснувший за рулем водитель сбил двух украинцев

В результате наезда украинцы получили травмы и были доставлены в больницу

В Польше, где ранее перевернулся микроавтобус, водитель автомобиля уснул за рулем и совершил наезд на двух граждан Украины.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, пишет РБК-Украина.

По предварительной информации местной полиции, водитель автомобиля заснул за рулем и совершил наезд на пешеходов.

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"В Польше 25 апреля в 6:40 по местному времени в городе Жоры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства и двух пешеходов – граждан Украины", - рассказал Погорельцев.

Отмечается, что в результате наезда украинцы получили травмы и были доставлены в больницу Рыбника.

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"Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, зато другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания", – сообщил он.

В настоящее время генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников пострадавших украинцев.

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Напомним, что не так давно, 28 февраля, в Польше столкнулись две легковушки – погиб водитель одной из них, 20-летний парень из Тернопольской области. Позже в больнице умер один из пассажиров.

Также мы сообщали о гибели двоих украинцев в ДТП на территории Польши. 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

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