В Польше ужесточили карантин: перемещения ограничены, парламент – на "удаленке"

Заседания и голосования в польском Сейме будут проходить в онлайн-режиме

В Польше, где ранее член правительства заразился коронавирусом, власти ограничили свободу свободного перемещения граждан – начиная с 24 марта и до 11 апреля полякам будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях.

Об этом, как сообщает RMF24, 24 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив в то же время, что масштабы эпидемии уступают прогнозу экспертов.

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"Необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса… Эти ограничения коснутся каждого из нас", – отметил Моравецкий.

Он перечислил случаи, в которых можно выходить из дому: чтобы добраться на работу и обратно, сходить в магазин или аптеку и выгулять собаку.

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"Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы", – добавил премьер.

Кроме того, полякам запрещено перемещаться группами больше двух человек, а на религиозных церемониях и похоронах разрешено находиться не больше пяти.

Матеуш Моравецкий призвал сограждан отказаться от пользования общественным транспортом, а тех, кто все же ездит на автобусах, трамваях и метро, – садиться через ряд друг от друга.

На этом фоне польский Сейм перешел на удаленную работу. Как сообщила спикер нижней палаты парламента Эльжбета Витек, с 27 марта на пленарных заседаниях парламента будут присутствовать только делегированные фракциями депутаты, а остальные будут следить и голосовать удаленно.

На данный момент в стране зафиксировано 799 случаев заражения – среди них, как уже сообщалось, есть украинцы. А для девяти человек коронавирусная инфекция стала смертельной.

По словам министра здравоохранения Лукаша Шумовского, каждый день страна проводит 3 тысячи тестов на COVID-19.

Напомним, ранее пассажирам общественного транспорта в Польше запретили подходить близко к водителям, чтобы не подвергать тех опасности возможного заражения.

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