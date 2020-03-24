Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

В Польше ужесточили карантин: перемещения ограничены, парламент – на "удаленке"

24 марта, 17:10

Станислав Кожемякин

Заседания и голосования в польском Сейме будут проходить в онлайн-режиме

В Польше, где ранее член правительства заразился коронавирусом, власти ограничили свободу свободного перемещения граждан – начиная с 24 марта и до 11 апреля полякам будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях.

Об этом, как сообщает RMF24, 24 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив в то же время, что масштабы эпидемии уступают прогнозу экспертов.

Читайте также: Ходят без масок и шарахаются кашляющих: украинец рассказал, как проходит карантин в Польше

"Необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса… Эти ограничения коснутся каждого из нас", – отметил Моравецкий.

Он перечислил случаи, в которых можно выходить из дому: чтобы добраться на работу и обратно, сходить в магазин или аптеку и выгулять собаку.

Реклама

"Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы", – добавил премьер.

Кроме того, полякам запрещено перемещаться группами больше двух человек, а на религиозных церемониях и похоронах разрешено находиться не больше пяти.

В тренде
Политики и монархи на карантине: Меркель сама ходит за покупками, а князь Альберт II работает, несмотря на коронавирус

Матеуш Моравецкий призвал сограждан отказаться от пользования общественным транспортом, а тех, кто все же ездит на автобусах, трамваях и метро, – садиться через ряд друг от друга.

На этом фоне польский Сейм перешел на удаленную работу. Как сообщила спикер нижней палаты парламента Эльжбета Витек, с 27 марта на пленарных заседаниях парламента будут присутствовать только делегированные фракциями депутаты, а остальные будут следить и голосовать удаленно.

На данный момент в стране зафиксировано 799 случаев заражения – среди них, как уже сообщалось, есть украинцы. А для девяти человек коронавирусная инфекция стала смертельной.

По словам министра здравоохранения Лукаша Шумовского, каждый день страна проводит 3 тысячи тестов на COVID-19.

Напомним, ранее пассажирам общественного транспорта в Польше запретили подходить близко к водителям, чтобы не подвергать тех опасности возможного заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша эпидемия карантин сейм коронавирус пандемия удаленная работа Матеуш Моравецкий

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...