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В Польше во время авиашоу самолет упал в реку

15 июня, 14:52

Спасатели пытаются достать воздушное судно из воды

Фото: Польское радио

В Польше самолет упал в реку во время авиационного шоу в Плоцке. Об этом сообщает Польское радио.

"Во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упал в реку недалеко от левого берега", – сообщает издание.

Представитель местной пожарной службы Эдвард Мысера рассказал, что спасательная операция еще продолжается.

"Действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды", – сказал пожарный.

На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба. Мероприятие приостановили после происшествия до 17:00. После этого примут решение, будут ли продолжать авиашоу.

Напомним, в Индии скончался один из пилотов военных самолетов Hawk Mk.132, ранее в этот день потерпевших крушение на юго-западе страны. Инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.

Кроме этого, около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее. В результате случившегося никто не погиб – пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.

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Тег самолет, авиашоу, крушение самолета

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