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В Польше на Марше равенства произошли стычки: полиция применила газ и водометы

28 сентября, 18:36

Польская полиция жестко пресекла стычки участников и противников прайда

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

В польском городе Люблин во время Марша равенства между его участниками и противниками произошли столкновения. Чтобы пресечь потасовки, полиция применила водомет и слезоточивый газ.

Как стало известно, участники шествия собрались на одной из центральных улиц города, чтобы пройтись по ней маршем, однако рядом с ними собрались противники акции, которые пытались ее заблокировать, сообщает RMF24.

Стоит добавить, что для охраны порядка на акции, в которой принимали участие около 300 человек, было привлечено несколько сотен полицейских.

При этом проведение Марша равенства в Люблине почти до последнего момента было под вопросом. 24 сентября мэр города Кшиштоф Жук запретил проведение Марша по соображениям безопасности, однако позже суд отменил этот запрет.

Напомним, ранее Марш равенства состоялся в украинской столице. В целом, прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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Польша прайд лгбт Марш Равенства Люблин

Источник: Сегодня

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