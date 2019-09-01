В Польше проходят памятные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны

Президенты Польши и Германии посетили город, с которого началась самая кровопролитная война в истории

Анджей Дуда / Фото: Reuters

В Польше официально начались мемориальные мероприятия, посвященные 80-ой годовщине начала Второй мировой войны.

Первую церемонию - в городе Велюнь, с атаки на которой нацистские войска начали вторжение в Польшу в 1939 году – посетили немецкий и польский президенты Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда, который отметил важность визита своего коллеги.

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"Вы думаете, легко встать и посмотреть в глаза детям и внукам погибших, которые несут эту травму через всю свою жизнь? Господин президент, спасибо за ваше присутствие. Это форма моральной компенсации. Легче поехать туда, где воевали солдаты, чем в город, в котором были расстреляны мирно спящие жители", — оценил польский лидер.

В Велюне Дуда и Штайнмайер почтили минутой молчания память первых жертв Второй мировой. В память о бомбардировке города спустя ровно 80 лет здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Напомним, что другим приглашенным на памятные церемонии в Польше является украинский президент Владимир Зеленский, который уже начал двухдневный визит в эту страну.

В то же время президент США Дональд Трамп, который также находился в числе приглашенных гостей, отменил свою поездку из-за надвигающегося на штат Флорида урагана "Дориан". Вместо него в Польшу отправится вице-президент США Майкл Пенс.

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