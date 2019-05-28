Хотел убить побольше людей: в Польше выпускник устроил стрельбу в школе

К расследованию будут привлечены психиатры

Фото: ordvor.com.

Бывший ученик польской средней школы в городе Бжесць-Куявский в понедельник, 27 мая, вошел в школу, взорвал две петарды и начал стрелять, попав в сотрудницу образовательного учреждения.

Как сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлавке Войчех Фабисяк, от взрыва петарды пострадала также 11-летняя школьница. Обе пострадавшие были отправлены в больницу, а молодого человека задержала полиция.

Как позже признался 18-летний парень, он хотел убить большое количество людей.

"Задержанный был допрошен. Ему предъявлено обвинение в попытке массового убийства", — указал он. "Он признался в совершении этого преступления", - добавил Фабисяк, подчеркнув, что к расследованию привлечены психиатры.

"Мы не обсуждаем мотивы действий этого мужчины, потому что мы их не знаем. Это будет установлено в ходе следствия", - указал пресс-секретарь.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.

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