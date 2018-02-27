В Польше задержаны подозреваемые в поджоге здания Союза венгров на Закарпатье

Сегодня, 16:51

В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение


Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Соответствующую информацию подтвердил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает портал Onet.pl.

Польская спецслужба задержала троих человек в связи с попыткой поджога здания Союза венгров в начале февраля.

Задержание состоялось 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной.

В отношении двоих подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

"В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых ", – рассказал Жарин.

Ранее сообщалось, что 4 февраля поджог пытались совершить двое лиц: Адриан Марглевский (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польские СМИ также приводят имя третьего задержанного польской спецслужбой – Михал П.

Напомним, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

В ночь на 27 февраля было совершено второе нападение на офис организации закарпатских венгров КМКС.

МИД Венгрии из-за инцидента вызвал украинского посла в Будапеште. Украинские чиновники осудили поджог союза венгров и намекнули на заказчиков.
Венгрия, Польша, Украина, поджог

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