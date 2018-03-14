В Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщили в окружной прокуратуре в Легнице, передает "Польское радио".

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, были поляк и трое украинцев.

Отмечается, что массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под г. Польковице в Нижней Силезии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Польше стали хуже относиться к украинцам – опрос

Ранее в Варшаве задержали 24-летнего гражданина Украины по подозрению в подделке разрешений на трудоустройство иностранцев.

Кроме того, суд в Польше арестовал на три месяца трех граждан Украины, которые были задержаны на нелегальной фабрике по изготовлению табачных изделий в городе Опатувек.