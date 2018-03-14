В Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании

Сегодня, 23:44

Мужчинам грозит до трех лет тюрьмы

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщили в окружной прокуратуре в Легнице, передает "Польское радио".

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, были поляк и трое украинцев.

Отмечается, что массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под г. Польковице в Нижней Силезии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее в Варшаве задержали 24-летнего гражданина Украины по подозрению в подделке разрешений на трудоустройство иностранцев.

Кроме того, суд в Польше арестовал на три месяца трех граждан Украины, которые были задержаны на нелегальной фабрике по изготовлению табачных изделий в городе Опатувек.
Польша, украинцы, изнасилование, девушка, задержали

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Польше стали хуже относиться к украинцам - опрос

Вчера, 19:08

Лучше всего население страны относится к британцам, венграм и американцам

Евросоюз

Фото: onet.p

В Польше задержали украинца по подозрению в подделке документов

Вчера, 01:05

Ему грозит до восьми лет заключения
Загрузка...

Евросоюз

Фото: prostir.pl

В Польше напали на Украинский народный дом

11 Марта, 00:27

Нападавшие разбили окошко, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше

Евросоюз

Фото: 24news.com.ua

На нелегальной фабрике сигарет в Польше задержали украинцев

9 Марта, 23:42

Польские правоохранители изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры

Евросоюз

Фото: nowiny24.pl.

В МИД подтвердили гибель двух украинцев в ДТП в Польше

9 Марта, 10:30

Еще четверо украинских граждан были госпитализированы

Украина

Фото: nowiny24.pl.

В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик, есть погибшие

8 Марта, 23:34

Авария произошла недалеко от Перемышля
Загрузка...