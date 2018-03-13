В Польше задержали украинца по подозрению в подделке документов

Сегодня, 01:05

Ему грозит до восьми лет заключения

Фото: onet.p
Фото: onet.p

В Варшаве задержали 24-летнего гражданина Украины по подозрению в подделке разрешений на трудоустройство иностранцев.

Как сообщает Onet.pl, во время обысков у подозреваемого обнаружили поддельные печати воеводы Нижней Силезии.

В польской пограничной службе сообщили, что задержание украинца связано с разоблачением в конце 2017 года преступной группировки, которая занималась легализацией иностранцев на польской территории.

Украинцу предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит до восьми лет заключения.

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Напомним, что суд в Польше арестовал на три месяца трех граждан Украины, которые были задержаны на нелегальной фабрике по изготовлению табачных изделий в городе Опатувек.

В прошлом месяце Польшу и Украину потрясла история женщины из Киева. Работодатель покинул ее после инсульта прямо на автобусной остановке.

Напомним, также в августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки. 

Также 20 октября, неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра "Виво" в Сталовой Воле, в Польше. 

Кроме этого в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.
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