Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Украинцев арестовали в Польше за неудачную шутку

5 сентября, 19:55

Трое граждан Украины заявили о подготовке теракта в Варшаве

В Польше отпустили на свободу украинцев, которые были задержаны за неудачную шутку.

Польские правоохранители взяли под стражу двух мужчин и женщину за угрозы организовать теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны.

Видео с предупреждением о своих намерениях они выложили в сеть, после этого были задержаны.

Реклама

Сами подозреваемые уверяли, что просто шутили. Но следователи серьезно подошли к делу. У задержанных изъяли оружие и передали на экспертизу.

В тренде
"Это вызывает тревогу": что нужно знать об освобождении Цемаха
Владимир Цемах . Фото из открытых источников

Напомним, что мемориальные мероприятия по случаю очередной годовщины начала Второй мировой проходили в Варшаве 1 сентября. Их посетили 250 иностранных гостей из 40 официальных делегаций, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Но если эта история закончилась благополучно, то недавно польская полиция задержала в Познани настоящего преступника – 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки на родине.

Убийство 17-летней девушки случилось в 2018 году – после преступления злоумышленник сбежал в Польшу, где и скрывался. Но в результате уйти от ответственности ему не удалось – в августе он был арестован в Познани.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Польша террорист теракт украинцы терроризм Варшава террористическая угроза украинцы в Польше

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Германии носорог чуть не убил женщину: видео
В Германии носорог чуть не убил женщину: видеоЕвросоюз
После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
После переезда в новый дом пара нашла невероятный кладFun
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в ПортугалииЕвросоюз
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...