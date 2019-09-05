Украинцев арестовали в Польше за неудачную шутку

В Польше отпустили на свободу украинцев, которые были задержаны за неудачную шутку.

Польские правоохранители взяли под стражу двух мужчин и женщину за угрозы организовать теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны.

Видео с предупреждением о своих намерениях они выложили в сеть, после этого были задержаны.

Реклама

Сами подозреваемые уверяли, что просто шутили. Но следователи серьезно подошли к делу. У задержанных изъяли оружие и передали на экспертизу.

Напомним, что мемориальные мероприятия по случаю очередной годовщины начала Второй мировой проходили в Варшаве 1 сентября. Их посетили 250 иностранных гостей из 40 официальных делегаций, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Но если эта история закончилась благополучно, то недавно польская полиция задержала в Познани настоящего преступника – 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки на родине.

Убийство 17-летней девушки случилось в 2018 году – после преступления злоумышленник сбежал в Польшу, где и скрывался. Но в результате уйти от ответственности ему не удалось – в августе он был арестован в Познани.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама