В Польше задержали украинцев с контрабандной черной икрой

Сегодня, 02:43

Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тысяч долларов)

фото: пограничная служба Польши
фото: пограничная служба Польши

В польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух граждан Украины, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

"Пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Оказалось, что водители транспортных средств, граждане Украины, транспортировали икру сибирского осетра. У мужчин не было разрешения на ее перевозку. Они утверждали, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов", – говорится в сообщении.

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Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тысяч долларов).

Как сообщалось, пограничники Сумского отряда не допустили незаконное перемещение через российско-украинскую границу крупной партии морепродуктов российского происхождения. Среди сложенного возле границы товара было обнаружено 4 мешка с почти 72 кг металла серебристо-белого цвета, внешне похожего на серебро. Также там находилось 11 пластиковых упаковок икры кеты и горбуши общим весом более 200 кг.

Ранее в России сожгли более 200 кг икры, которую везли в Украину.

Кроме того, в России 500 кг черной икры браконьеры спрятали в красной.
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Источник:

"Сегодня"

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