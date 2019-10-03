В Польше задержан украинец, которого 14 лет разыскивал Интерпол

32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают в 190 странах мира по так называемому красному сообщению Интерпола

/ Фото: Flickr

Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по обвинению в убийстве. Об этом сообщает Польское радио.

Украинца, который хотел покинуть территорию Польши, задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке.

Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают в 190 странах мира по так называемому красному сообщению Интерпола.

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Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. После решения суда его могут экстрадировать в Украину.

"Красное уведомление" означает высокий уровень международного розыска, это информация для служб всех стран о том, что разыскиваемый является опасным преступником.

С начала 2019 года в подкарпатских пунктах пересечения государственной границы польские пограничники задержали более 200 человек, данные которых были в национальных или международных базах розыска.

Ранее в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

А в мае в Польше за контрабанду наркотиков судили украинцев. Двое мужчин и женщина перевозили наркотики из Испании в Россию.

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