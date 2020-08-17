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В Польше задержан украинец, разыскиваемый Интерполом за смерть человека

17 августа, 19:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

47-летнего гражданина Украины задержали и решают вопрос с экстрадицией

В аэропорту польского Катовице (в Пыжовице) был задержан 47-летний украинец, на которого Интерпол завел красную карточку и разыскивал за совершение смертельного ДТП, в результате которого погиб человек.

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Как сообщает Силезский отдел пограничной службы, мужчина пытался вылететь из Польши на черноморский курорт Бургас в Болгарии. Сейчас украинец задержан в аэропорту и передан польской полиции, которая должна решить дальнейшую судьбу, в том числе возможность экстрадиции.

Польские пограничники не называют имени задержанного, однако под описание подходит некий Юрий Кубитович, разыскиваемый за смерть человека.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о другом трагическом случае – двое украинцев проведут за решеткой в Польше по 25 лет за убийство 26-летней женщины. Мужчины попались на пункте пропуска на украинской границе. Третий соучастник убийства сбежал из Польши раньше и разыскать его пока не смогли.

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Также мы сообщали о том, что в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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Болгария Польша задержание интерпол смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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