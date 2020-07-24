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В Польше зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом за последнее время: что произошло

24 июля, 20:38

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Второй день подряд в стране выявляют больше 400 заражений в сутки

В Польше за сутки зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Об этом информирует PAP со ссылкой на Минздрав страны. Это самый высокий прирост с 17 июня. За сутки в Польше умерли четверо заболевших.

Второй день подряд в стране выявляют больше 400 заражений в сутки, что означает, что распространение инфекции ускоряется после долгого снижения показателя.

Вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич заявила, что новых ограничений власти вводить не планируют. Она призвала сограждан соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маски.

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С начала пандемии в Польше выявили 42 038 случаев коронавирусной инфекции, 1 655 заболевших умерли.

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Ранее сообщалось, что среди украинских сезонных работников, которых согласилась пустить Польша, несмотря на эпидемию коронавируса, зафиксировали очаг распространения инфекции. Инфекцию обнаружили у 16% всех украинцев на одном из хозяйств.

Также перед этим поляк обматерил украинского работника супермаркета Biedronka, который отказался впускать его в магазин без маски – из-за эпидемии коронавируса в стране, как и в Украине, действует запрет на посещение общественных мест с неприкрытым лицом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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