В Польше зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом за последнее время: что произошло

Второй день подряд в стране выявляют больше 400 заражений в сутки

В Польше за сутки зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Об этом информирует PAP со ссылкой на Минздрав страны. Это самый высокий прирост с 17 июня. За сутки в Польше умерли четверо заболевших.

Второй день подряд в стране выявляют больше 400 заражений в сутки, что означает, что распространение инфекции ускоряется после долгого снижения показателя.

Вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич заявила, что новых ограничений власти вводить не планируют. Она призвала сограждан соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маски.

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С начала пандемии в Польше выявили 42 038 случаев коронавирусной инфекции, 1 655 заболевших умерли.

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Ранее сообщалось, что среди украинских сезонных работников, которых согласилась пустить Польша, несмотря на эпидемию коронавируса, зафиксировали очаг распространения инфекции. Инфекцию обнаружили у 16% всех украинцев на одном из хозяйств.

Также перед этим поляк обматерил украинского работника супермаркета Biedronka, который отказался впускать его в магазин без маски – из-за эпидемии коронавируса в стране, как и в Украине, действует запрет на посещение общественных мест с неприкрытым лицом.

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