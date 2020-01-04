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В Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа

4 января, 20:06

Ранее поляки отмечали гибель птицы в районах возле Украины и Беларуси

/ Фото: Pixabay

В двух регионах Польши обнаружены вспышки птичьего гриппа. Об этом заявили главные ветеринарные врачи Люблинского и Великопольского воеводств, сообщает "Укринформ".

Так, по данным ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Петровского, в регионе подтвержден четвертый случай заболевания – на четырех фермах уже погибло около 40 000 птиц.

В Великопольском воеводстве вирус был обнаружен на ферме, где содержались 65 тысяч кур. По информации ветеринарного врача воеводства Анджея Жарнецкого, сейчас в регионе проверяют 31 птицеферму.

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В обоих районах вокруг очагов заболевания образованы 10-километровые зоны контроля.

Ранее польские власти заявили, что птичий грипп является причиной гибели по меньшей мере 25 тысяч индюков на птицефабриках у границ с Украиной и Беларусью.

В прошлом году власти Нидерландов закрыли 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень опасного вещества – фипронила.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты сняли временные ограничения на импорт украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них, которые действовали для Украины.

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Польша птичий грипп заболевание ветеринары

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