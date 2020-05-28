В Польше загадочно погибли двое украинцев: их тела нашли в озере

В Польше в озере Нововарпеньское были найдены тела двух украинцев. Их искали более двух недель. Погибшим было 31 и 36 лет, они некоторое время назад приехали в Польшу на работу, сообщает 24kurier.pl.
Как сообщили в полиции, 17 мая мужчины приплыли в магазин на лодке. На обратном пути их след исчез. Сообщение об исчезновении поступило в полицию 18 мая.
"В то время было известно только то, что мужчины пришли в магазин и отправились за покупками. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет", - сообщили в полиции.
Спасатели отмечают, что проводить поиски было довольно сложно, поскольку озеро сильно заилено. Тела были найдены недалеко от берега 26 мая.
"Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжаются. На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после закупки, но не справились с управлением и утонули", – отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Польше завершился суд над женщиной, которая вывезла в лес украинца, которому стало плохо на работе, и оставила его умирать.
О том, как в Польше задержали украинца за планирование теракта, смотрите в сюжете:
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