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В Польше загадочно погибли двое украинцев: их тела нашли в озере

28 мая, 11:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Погибших украинцев искали более двух недель

В Польше в озере Нововарпеньское были найдены тела двух украинцев. Их искали более двух недель. Погибшим было 31 и 36 лет, они некоторое время назад приехали в Польшу на работу, сообщает 24kurier.pl.

Как сообщили в полиции, 17 мая мужчины приплыли в магазин на лодке. На обратном пути их след исчез. Сообщение об исчезновении поступило в полицию 18 мая.

"В то время было известно только то, что мужчины пришли в магазин и отправились за покупками. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет", - сообщили в полиции.

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Спасатели отмечают, что проводить поиски было довольно сложно, поскольку озеро сильно заилено. Тела были найдены недалеко от берега 26 мая.

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"Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжаются. На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после закупки, но не справились с управлением и утонули", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Польше завершился суд над женщиной, которая вывезла в лес украинца, которому стало плохо на работе, и оставила его умирать.

О том, как в Польше задержали украинца за планирование теракта, смотрите в сюжете:

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Польша украинцы смерть

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