В Польше заявили, что переговоры об увеличении военного присутствия США на финишной прямой
По словам министра обороны страны, решение по этому вопросу уже есть
Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил в среду, 29 мая, в программе Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак. передает ТАСС.
По его словам, решение о том, чтобы увеличить присутствие войск США в Польше, уже есть.
"Мы сейчас обсуждаем с Пентагоном, когда это произойдет и в каком объеме. Эти переговоры приближаются к финалу", - сказал Блащак.
Как указал министр, во время предстоящего в июне визита президента Польши Анджея Дуды в США "дойдет до завершения как минимум первого этапа процесса, связанного с усилением военного присутствия США в Польше".
Как мы писали ранее, президенты Польши и США во время встречи в Белом доме обсудили новые контракты на поставку вооружения и размещение постоянных американских военных баз на польской территории.
В свою очередь, в Кремле разразились истерикой из-за намерения Польши разместить у себя базу США.
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