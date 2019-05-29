В Польше заявили, что переговоры об увеличении военного присутствия США на финишной прямой

По словам министра обороны страны, решение по этому вопросу уже есть

Фото: Flickr

Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил в среду, 29 мая, в программе Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак. передает ТАСС.

По его словам, решение о том, чтобы увеличить присутствие войск США в Польше, уже есть.

"Мы сейчас обсуждаем с Пентагоном, когда это произойдет и в каком объеме. Эти переговоры приближаются к финалу", - сказал Блащак.

Как указал министр, во время предстоящего в июне визита президента Польши Анджея Дуды в США "дойдет до завершения как минимум первого этапа процесса, связанного с усилением военного присутствия США в Польше".

Как мы писали ранее, президенты Польши и США во время встречи в Белом доме обсудили новые контракты на поставку вооружения и размещение постоянных американских военных баз на польской территории.

В свою очередь, в Кремле разразились истерикой из-за намерения Польши разместить у себя базу США.

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