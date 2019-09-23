В Польше жестоко избили студента из Украины

Нападавших разыскивают, за помощь в поимке обещают вознаграждение в размере 4000 злотых

Фото: eurointegration.com.ua

В польском городе Жоры группа из пяти мужчин жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, – начали бить.

Говорится, что пятеро мужчин избили молодого человека до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.

Двое мужчин нашли украинца в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.

Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в поимке преступников.

Ранее сообщалось, что немецкие правоохранители при попытке задержания застрелили подозреваемого в убийстве украинки. Как отмечается, мужчина застрелил 26-летнюю украинку в городе Гожув-Велькопольски на западе Польши, после чего бежал в Германию. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.

Как мы писали, подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко Николай С. был задержан в польском городе Познань местной полицией.

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