В Польше жестоко избили студента из Украины

В польском городе Жоры группа из пяти мужчин жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины.
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, – начали бить.
Говорится, что пятеро мужчин избили молодого человека до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.
Двое мужчин нашли украинца в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.
Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в поимке преступников.
Ранее сообщалось, что немецкие правоохранители при попытке задержания застрелили подозреваемого в убийстве украинки. Как отмечается, мужчина застрелил 26-летнюю украинку в городе Гожув-Велькопольски на западе Польши, после чего бежал в Германию. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.
Как мы писали, подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко Николай С. был задержан в польском городе Познань местной полицией.
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