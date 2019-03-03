В польском Гданьске выбирали нового мэра после убийства Адамовича
На должность мэра претендуют три кандидата
В польском Гданьске сегодня проходили внеочередные выборы мэра после убийства Павла Адамовича.
Об этом сообщает Rzeczpospolita. Избирательные участки работали с 7:00 до 21:00 по местному времени.
На должность мэра претендуют три кандидата: и.о. мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний журналист Гжегож Браун.
Как подчеркивает издание, в случае, если один из кандидатов по результатам сегодняшнего голосования наберет более 50% голосов, то выборы завершатся в первом туре. Если же нет, то состоится второй тур.
Напомним, градоначальник Гданьска умер 14 января – его во время выступления на концерте атаковал мужчина с ножом. В его день его убийства и три следующих дня в Варшаве был объявлен траур, а день похорон президент Анджей Дуда объявил общенациональный траур.
Как мы уже писали, в минувшую субботу Павла Адамовича похоронили. Прощальную церемонию транслировали на больших экранах, установленных на центральных площадях польских городов.
Позже стало известно о том, что убийца вынашивал куда более глобальный план – полиция подозревает, что он готовил покушение на главу государства. Сразу после освобождения из тюрьмы, где он провел 5,5 лет за ограбление банков, прежде чем увидеться с родными, убийца отправился в Варшаву и поздно ночью пытался проникнуть в президентскую резиденцию.
Позже дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение:
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