Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В польском Гданьске выбирали нового мэра после убийства Адамовича

Вчера, 23:59

На должность мэра претендуют три кандидата

Фото: Getty Images
В польском Гданьске выбирали нового мэра после убийства Адамовича //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c4d/f89/5c7c4df89aa1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c4d/f89/5c7c4df89aa1d.jpg Евросоюз На должность мэра претендуют три кандидата

В польском Гданьске сегодня проходили внеочередные выборы мэра после убийства Павла Адамовича.

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Избирательные участки работали с 7:00 до 21:00 по местному времени.

На должность мэра претендуют три кандидата: и.о. мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний журналист Гжегож Браун.

Как подчеркивает издание, в случае, если один из кандидатов по результатам сегодняшнего голосования наберет более 50% голосов, то выборы завершатся в первом туре. Если же нет, то состоится второй тур.

Напомним, градоначальник Гданьска умер 14 января  – его во время выступления на концерте атаковал мужчина с ножом. В его день его убийства и три следующих дня в Варшаве был объявлен траур, а день похорон президент Анджей Дуда объявил общенациональный траур.

Как мы уже писали, в минувшую субботу Павла Адамовича похоронили. Прощальную церемонию транслировали на больших экранах, установленных на центральных площадях польских городов.

Позже стало известно о том, что убийца вынашивал куда более глобальный план – полиция подозревает, что он готовил покушение на главу государства. Сразу после освобождения из тюрьмы, где он провел 5,5 лет за ограбление банков, прежде чем увидеться с родными, убийца отправился в Варшаву и поздно ночью пытался проникнуть в президентскую резиденцию.

Позже дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Польша, мэр, Гданьск, Адамович

Вы сейчас просматриваете новость " В польском Гданьске выбирали нового мэра после убийства Адамовича". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение

22 января, 01:34

Оказалось, что убийца Павла Адамовича попал на сцену по пропуску службы охраны

В Гданьске попрощались с погибшим мэром

19 января, 17:16

В Польше объявили национальный траур после окончания церемонии похорон

Тысячи поляков пришли попрощаться с мэром Гданьска

19 января, 04:04

Люди сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии

Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ

17 января, 03:05

Полиция якобы получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы

Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз

16 января, 02:09

Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали

Месть душевнобольного грабителя банков: все подробности покушения на мэра Гданьска

15 января, 16:24

Соболезнование родным и близким Павла Адамовича выразил президент Украины Петр Порошенко

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

На 37-м году жизни умер бывший полузащитник "Динамо"

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Автогражданка по-новому. Украинским водителям переписали правила

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Украинцы получат по 1,5 тысячи на руки уже с марта

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Вчера, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Андрей Данилко – о скандале на Евровидении