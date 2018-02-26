В польском Минюсте заявили, что скандальный "антибандеровский закон" заморожен не будет

Сегодня, 03:42

Израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua

В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что в субботу, 24 февраля, израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти. Сегодня представитель польского Минюста Ян Кантак опроверг эту информацию.

"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", – заявил Кантак.

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По его словам, обновленный закон об Институте национальной памяти вступает в силу в четверг, 1 марта. Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем за два месяца.

Напомним, что ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что закон об Институте национальной памяти будет действовать до решения по нему Конституционного суда.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Израиль, Польша, минюст, заявления, антибандеровский закон

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