В польской Крынице стартует ежегодный Экономический форум

Тема форума в этом году - «Европа завтрашнего дня. Сильная, но какая именно?». Также в рамках форума будет работать специальная украинская дискуссионная площадка

Фото: forum-ekonomiczne.pl

Сегодня в польской Крынице-Здруй стартует ежегодный Экономический форум. На три дня в небольшой горнолыжный курортный город съедутся более 4,5 тыс гостей из 60 стран мира. Ежегодный Экономический форум в Крынице-Здруй еще называют "польским Давосом", который в следующем году отпразднует свой 30-летний юбилей.

Тема форума в этом году – "Европа завтрашнего дня. Сильная, но какая именно?". Под таким названием пройдет сегодня и первая дискуссия, которая откроет форум. Всего в рамках 29-го Экономического форума в Крынице-Здруй запланировано более 250 дискуссионных панелей. Политики, эксперты и журналисты обсудят экономические вызовы в контексте возможного мирового экономического кризиса, и вопросы безопасности всего континента.

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Более того, отдельно будет работать и специальная украинская площадка. Только сегодня в рамках специального "Украинского форума" пройдет пять дискуссионных панелей. Украинские и иностранные политики и эксперты обсудят приграничное сотрудничество, новые вызовы гибридной войны, с которыми столкнулся мир, сотрудничество в оборонной сфере и угрозы со стороны России.

Сайт "Сегодня" второй год подряд выступает информационным партнером ежегодного Экономического форума, организатором которого является Фонд "Институт восточноевропейских исследований".

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