В порту Нидерландов столкнулись корабли: есть пострадавшие

Авария с круизным лайнером и пришвартованным кораблем случилась в порту Роттердама

Фото: twitter.com/ILT_Scheepvaart.

Несколько человек были госпитализированы в результате происшествия на реке Ниве Маас в Нидерландах, где в прошлом месяце 37-летний уроженец Турции открыл огонь по пассажирам трамвая.

Инцидент произошел в городе Роттердам, где 16 апреля столкнулись два корабля. По данным RTV Rijnmond, в ходе аварии речной круизный лайнер столкнулся с другим пассажирским судном, которое было пришвартовано в порту.

"Два корабля столкнулись на Ниве-Маас в Роттердаме. Не менее шести человек получили ранения", – отмечает издание.

Сколько всего пассажиров находились на борту обоих судов, не уточняется, однако известно, что все потерпевшие находились на круизном лайнере. После случившегося их всех доставили в местную больницу.

По факту случившегося начато расследование.

Напомним, ранее мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

Кроме того, в прошлом году произошла авария с кораблями Военно-морских сил США у восточного побережья страны - во время пополнения запасов ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами.

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