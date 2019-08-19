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В Португалии Boeing чуть не рассыпался при посадке

19 августа, 19:23

Сев, лайнер повредил фюзеляж и шасси

Спустя месяц после того, как у самолета американской авиакомпании Delta Air Lines в полете отказал двигатель, другой лайнер авиаперевозчика попал в новое ЧП.

Опасный инцидент случился с самолетом Boeing 757-200, который летел из Нью-Йорка в Понта-Дельгадо. Воздушное судно село жестко, повредив фюзеляж и шасси.

Ни пассажиры, ни члены экипажа при этом не пострадали.

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Что стало причиной нештатной ситуации – в авиакомпании пока не рассказали. Известно только, что перевозчик использует данный самолет уже десять лет.

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По данным статистики, авиапарк Delta Air Lines едва ли не самый старый в мире: средний возраст эксплуатации самолетов компании – 17 лет.

Напомним, 15 августа Airbus А321, вылетевший из аэропорта в населенном пункте Жуковский в направлении оккупированного Симферополя, совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Московской области. Причиной аварии стало многочисленное попадание птиц в двигатели самолета во время разгона воздушного судна.

После случившегося 55 человек обратились за медицинской помощью.

Мы также писали, что в прошлом месяце военно-транспортный самолет ВВС США совершил экстренную посадку в американском штате Небраска из-за возгорания в двигателе.

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Португалия самолет Нью-Йорк Boeing аварийная посадка Boeing 757

Источник: Сегодня

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