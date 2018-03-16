В Португалии скала рухнула на туристов прямо на пляже

Сегодня, 13:45

Вследствие происшествия погиб 23-летний турист


Трагедия с туристами произошла в Португалии. Неподалеку от мыс Рока – самой западной материковой точки Европы, прямо на пляж обрушилась часть скалы.

Вследствие инцидента погиб 23-летний бразилец. 18-летняя гражданка Германии отделалась многочисленными переломами. Еще трех туристов доставили в больницу с психическим шоком.

Напомним, на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии сломался подъемник, из-за этого серьезно травмировались восемь человек. 

Ранее в Камбодже автобус с иностранными туристами попал в ДТП. Водитель погиб на месте, 19 человек пострадали. Автобус на большой скорости в темноте врезался в микроавтобус, когда тот пытался развернуться. Авария произошла по дороге из города Сиемреап, в котором расположен храмовый комплекс Ангкор-Ват – главная туристическая достопримечательность страны, в столицу Камбоджи Пномпень. 

Также в канадской провинции Британская Колумбия после массового ДТП 40 человек попали в больницу. Семь человек – в очень тяжелом состоянии. Еще 70 человек были доставлены в пункты обогрева. 
авария, Португалия, пляж, туристы, скала
Источник:

"Сегодня"

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