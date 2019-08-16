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В Португалии задержан один из главных "оружейных баронов" мира

Сегодня, 11:38

Жак Месье 30 лет незаконно поставлял оружие участникам почти всех крупных конфликтов

/ Фото: Pixabay

В Португалии, которую недавно охватили масштабные лесные пожары, правоохранительные органы задержали водного из самых разыскиваемых преступников.

Речь идет о 66-летнем бельгийце Жаке Месье, который считается одним из крупнейших в мире "оружейных баронов" и который поставлял оружие участникам почти всех крупных конфликтов за последние 30 лет.

О его аресте сообщила полиция Бельгии. Якобы, зная о любви преступника к лошадям, следователи отследили след транспортировки в Португалию девяти скакунов и, таким образом, вышли на Месье.

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"Торговец был найден в тайном убежище рядом с конюшней", – рассказали в полиции.

В прошлом году Месье признали виновным в незаконном обороте оружия и участии в преступной организации, за что приговорили в Бельгии к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн евро.

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В связи с этим Брюссель уже обратился к Лиссабону с ходатайством об экстрадиции.

Напомним, ранее в Палермо был задержан предполагаемый крестный отец мафии "Коза ностра", 80-летний Сеттимо Минео.

Кроме того, мы также сообщали о задержании во французской Бургундии объявленного в международный розыск украинца Дмитрия Малиновского. У мужчины изъяли собственности на сумму более 4,6 млн евро: замок, раритетный автомобиль Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

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Португалия оружие преступник поставки оружия оружейники

Источник: Интерфакс

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