В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали отравление экс-офицера ГРУ

Сегодня, 03:45

Инцидент с мужчиной и женщиной произошел в одном из торговых центров в центре Солсбери

Скрин с видео
Скрин с видео

Посольство России в Великобритании сообщает, что к дипломатам не обращались родственники отравленного мужчины, которого ранее СМИ назвали бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем.

Об этом сообщили в посольстве.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", – сообщили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что в Великобритании бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль и сопровождавшая его женщина подверглись воздействию неизвестного вещества, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент с мужчиной и женщиной произошел в одном из торговых центров в центре Солсбери, графство Уилтшир, в воскресенье, 4 марта.

Напомним, это уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.

Также сообщалось, что ФСБ задержала "украинского шпиона" в оккупированном Крыму.
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Источник:

Интерфакс

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