В Праге новая волна протестов: требуют отставки премьер-министра (видео)

Против премьера-миллиардера и за чистую политику. В Праге продолжаются многотысячные митинги с требованием отставки главы правительства Андрея Бабиша. По информации полиции, на улицы чешской столицы вышли около 7000 человек. Организаторы говорят – протестующих было вдвое больше. Поводом для новой волны демонстраций стал аудит Еврокомиссии. Согласно ему Чехия должна вернуть миллион евро, полученные в виде дотаций для связанных с Бабишем фирм. Кроме того, в начале декабря чешская прокуратура возобновила расследование возможных финансовых махинаций премьера.

"Это важно для меня, потому что я хочу защищать демократию и думаю о своих маленьких детях. Не хочу, чтобы ложь стала нормой", – говорит жительница Праги.

"Я здесь, потому что моральная сторона политики меня не устраивает. Думаю, в других странах при таких обвинениях премьер уже бы ушел. Наш, наоборот, говорит, что не собирается в отставку. Не думаю, что так должно быть в политике", – поддерживает её еще один житель Праги.

Напомним, о первой волне протестов новости "Сегодня" писали неделю назад: в Праге участники многотысячного митинга требуют отставки премьера. Тогда митингующие, среди которых было много молодежи, заполнили большую часть Вацлавской площади.

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