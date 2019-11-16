Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

В Праге сотни тысяч человек требовали отставки премьера

16 ноября, 23:48

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.

Об этом сообщает Idnes.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала минимум 200 тыс. человек.

Реклама

Согласно требованиям организаторов, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не избавится от своего холдинга "Агрофрерт".

В противном случае "Миллион мгновений" созовет новые протесты в январе и обещает, что они будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.

В тренде
Протесты в Боливии: экс-президент обратился к ООН и Папе Римскому
Фото: REUTERS/Manuel Claure

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Дальнейшие комментарии он предоставит в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", – добавил он.

Напомним, в минувшем году в столице Чехии – Праге, вечером 23 ноября тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки правительства Андрея Бабиша, который сумел избежать вотума недоверия парламента.

В то же время мы писали, что он разочаровал своих критиков, заявив, что не собирается добровольно складывать полномочия главы правительства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Чехия протесты премьер-министр бабиш

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Польша наложила рекордный штраф на партнера
Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" (обновлено)Экономика
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробности
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробностиЕвросоюз
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видео
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видеоЕвросоюз
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться УкраинеЕвросоюз
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видео
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видеоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...